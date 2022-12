Estudante que teve rosto cortado em ônibus acredita que passageira a atacou: “Foi fria, apática”

A estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, que teve o rosto cortado dentro de um ônibus de turismo e precisou levar 18 pontos, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (8). Ela disse que acredita ter sido atacada por uma passageira, que apareceu em imagens de câmeras de segurança do coletivo se aproximando dela enquanto dormia.

“Quando me levantei [com o rosto cortado], ela foi a única pessoa que estava acordada e não teve nenhuma surpresa, não teve nenhuma reação. Ela olhou para mim, me viu sangrando, porém foi totalmente fria, apática, nem curiosidade de saber o que tinha acontecido teve”, contou Stefani.

O caso aconteceu na madrugada do último dia 29. Stefani, que é natural de São Paulo, mora em Itabuna, no sul da Bahia, desde 2008. Ela viajou para o Recife, em Pernambuco, com uma amiga para fazer uma prova de residência. Quando estava fazendo a viagem de volta para casa, ela contou que se cobriu com o edredom e adormeceu no coletivo. Porém, acordou sentindo o rosto ardendo.

Um vídeo publicado pelas jovens nas redes sociais mostrou a mulher se aproximando dela dentro do ônibus. Apesar de não ser possível ver o ataque em si, a estudante acredita que ela a atacou (veja as imagens abaixo).

A jovem destacou que a passageira, que levava uma faca de churrasco na sua bagagem, ficou olhando para o celular e “fingiu que não estava vendo nada”.

“Evito ficar pensando toda hora, apesar de ser inevitável falar sobre isso. É algo que mexe comigo, quando penso na possibilidade de que eu poderia não estar aqui para contar a história”, lamentou a estudante.

Stefani já retirou os pontos e disse que ainda avalia passar por uma cirurgia no futuro. “Estou bem, na medida do possível. Graças a Deus tirei os pontos e a questão da cirurgia, como vai proceder daqui para frente, vai depender do tratamento inicial”, revelou.

ATENÇÃO - IMAGENS FORTES ABAIXO:

Estudante de enfermagem levou 18 pontos após levar facada no rosto enquanto estava em ônibus de turismo (Reprodução/Arquivo pessoal)

Investigação

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde, que instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por “lesão leve”. A passageira foi identificada e levada até a delegacia. Ela foi ouvida e liberada.

A faca que estava com a passageira foi apreendida e levada para perícia. Caso fique comprovado que foi ela quem esfaqueou Stefani, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

As imagens das câmeras de segurança do ônibus foram entregues para a investigação. Elas serão analisadas para apurar se, de fato, é a suspeita que aparece se aproximando da vítima.

