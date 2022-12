Confira o funcionamento dos serviços em SP amanhã, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo

Na próxima sexta-feira (9), a Seleção Brasileira enfrenta a equipe da Croácia pelas quartas-de-final da Copa do Mundo do Catar. A partida está marcada para o meio-dia e, com isso, alguns serviços no Estado de São Paulo podem ter seus horários de funcionamento alterados.

Veja abaixo as principais mudanças amanhã:

Saúde

Nesta sexta-feira, os hospitais estaduais irão manter o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital, estará fechado, voltando com atendimento habitual na segunda-feira (12). Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e o CRI (Centro de Referência ao Idoso) Norte) também manterão o funcionamento normal das atividades.

As unidades farmacêuticas que fazem parte do programa Dose Certa não terão expediente. Já algumas unidades das FME (Farmácias de Medicamentos Especializados), conhecidas popularmente como de “alto custo”, terão funcionamento, mas com horário reduzido.

Os postos de doação da Pró-sangue seguem com o atendimento normal, com exceção do Stella Maris que pode trazer um horário diferenciado, condicionado à abertura do hospital.

Poupatempo

Em função do jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, as unidades do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo terão o expediente suspenso.

Os atendimentos pelos canais digitais, com mais de 245 serviços, seguirão mantidos no site, aplicativo Poupatempo Digital, totens, assistente virtual, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

CPTM, Metrô e EMTU

Nos dias em que acontecerão os jogos do Brasil na Copa, a operação de algumas empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas.

Trilhos

O horário de pico no Metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será antecipado quando os jogos estiverem marcados para começar às 16h. Nos dias em que o jogo começa às 12h ou 13h, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade. Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro estarão preparadas para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

EMTU

Nos dias em que os jogos serão às 16h, haverá reforço na oferta de viagens da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Já nos dias com jogos às 12h ou 13h, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Sabesp

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Todos os restaurantes Bom Prato irão servir o almoço desta sexta-feira, a partir das 10h. Porém, somente as unidades a seguir irão abrir os salões para refeições no local: Suzano, Presidente Prudente, Barretos, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Franca e Guarulhos. As demais unidades irão servir os almoços em marmitex para viagem a partir das 10h.

Fazenda

Nos dias de jogos do Brasil, os postos da Fazenda no estado funcionam até duas horas antes das partidas.

