Chuva castiga Belo Horizonte e deixa dois mortos; vítimas são idoso e adolescente

As fortes chuvas castigaram a Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite da última quarta-feira (7). Pelo menos duas pessoas morreram - um idoso e uma adolescente. As informações são do “UOL”.

A primeira morte confirmada foi a de um homem atingido por um muro que desabou no bairro de Palmital, no município de Santa Luzia.

Já o corpo da segunda vítima, de 17 anos, foi encontrado dentro de um carro no bairro Jardim Encantado, em Vespasiano. O veículo foi arrastado por uma enxurrada. Segundo a reportagem, o motorista conseguiu se salvar, mas a garota foi levada pela força da água.

Entre 17h e 22h, o Corpo de Bombeiros recebeu 73 chamadas para atendimento, a maior parte deles para alagamentos, enxurradas e colapso de estruturas.

São Paulo passa sem chuva nesta quinta-feira

Após dias de muita chuva na capital paulista, finalmente esta quinta-feira não conta com previsão de precipitações.

O dia será de sol, com algumas nuvens, e névoa ao amanhecer, informou o Climatempo. A noite terá poucas nuvens.

A máxima vai chegar aos 28ºC, por volta das 14h. Já a mínima, de 18ºC, será sentida no começo da manhã.

A umidade do ar varia entre 41% e 97%.

