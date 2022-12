Câmara de Guarulhos abre inscrições de concurso com mais de 400 vagas que pagam até R$ 8,6 mil

A Câmara Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, abriu as inscrições do concurso público que visa preencher 428 vagas. Destas, 214 serão para contratação imediata e as demais para cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 3.468 a R$ 8.650.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame, até o dia 31 de dezembro. As taxas variam de R$ 30 a R$ 40.

As vagas para o nível médio são para a função de técnico legislativo nas seguintes áreas: gestão pública (93 vagas imediatas + 93 cadastros reserva), operador de mesa de som e imagem (2 imediatas + 2 cadastros), operador de câmera (2 imediatas + 2 cadastros), design gráfico (1 imediata + 1 cadastro), tecnologia da informação (5 imediatas + 5 cadastros) e assistente de produção (1 imediata + 1 cadastro).

Já as oportunidades para o nível superior são para jornalista (5 vagas imediatas + 5 cadastros reserva); consultor legislativo nas áreas de economia (2 imediatas + 2 cadastros), veterinária (1 imediata + 1 cadastro), políticas públicas (2 imediatas + 2 cadastros) e administração de rede (1 imediata + 1 cadastro); e analista legislativo para as especialidades administrativa e apoio parlamentar (78 imediatas + 78 cadastros), expediente recursos humanos (9 imediatas + 9 cadastros), folha de pagamento (4 imediatas + 4 cadastros), contabilidade (4 imediatas + 4 cadastros), tesouraria (2 imediatas + 2 cadastros) e arquivologia (2 imediatas + 2 cadastros).

Todos os inscritos serão avaliados por provas objetivas que estão previstas para o dia 5 de março do ano que vem, para os cargos de nível superior, e no dia 12 de março, para as oportunidades de nível médio.

Depois, aqueles que avançarem passarão por uma avaliação discursiva, prevista para o dia 16 de abril. Na ocasião, os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo com até 30 linhas a partir de tema proposto pela banca.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final, sendo que o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Câmara Municipal de Guarulhos.

Serviço:

Concurso público da Câmara Municipal de Guarulhos

Vagas: 428, sendo 214 imediatas e 214 para cadastro reserva

Inscrições: até 31 de dezembro de 2022 pela internet

Taxas: de R$ 30 a R$ 40

Provas: 5 de março de 2023 (cargos de nível superior) e 12 de março (cargos de nível médio)

