Golpe no Peru: Comando das Forças Armadas diz que não acatará ordens de Pedro Castillo

As Forças Armadas do Peru, por meio do Comando Conjunto, rejeitaram em nota “qualquer ato contrário à ordem constitucional estabelecida”, referindo-se ao golpe de Estado desferido cerca de duas horas antes pelo atual presidente Pedro Castillo, ao “dissolver o Congresso” e instalar “um governo de exceção” no país, além de decretar toque de recolher em todo o país..

O texto do comunicado está publicado na conta oficial do Comando Conjunto: