SP tem mais de 700 vagas de emprego abertas que pagam até R$ 4 mil; veja como concorrer

São Paulo conta com mais de 700 vagas de emprego nesta semana Senivpetro/Freepik (Divulgação)

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo está com mais de 700 vagas de emprego abertas. São oportunidades nas áreas do comércio e serviços com salários entre R$ 700 e R$ 4 mil. Os interessados devem se inscrever até quarta-feira (7) pela internet ou presencialmente nos postos de atendimento, das 8h às 17h.

Um dos processos seletivos programados para essa semana envolve 165 vagas para áreas operacionais em mercados para a cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. As oportunidades aceitam candidatos que tenham fácil acesso ao município.

Entre os cargos oferecidos estão operador de caixa, repositor, auxiliar de depósito e operacional. É necessário ter ensino médio completo e não precisa comprovar experiência. O salário é de R$ 1,5 mil.

Para controlador de acesso são 93 posições, sendo a maioria para a região sul da capital. Os salários variam entre R$ 1.607 e R$ 1.682. O profissional precisa comprovar escolaridade a partir do ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses.

Consultores de vendas, assistentes e vendedores encontram nessa semana 27 vagas no Cate. Os salários chegam a R$ 1.881, sendo imprescindível já ter atuado no ramo para participar do processo seletivo.

Também com 27 oportunidades, o cargo de operador ou supervisor de telemarketing requer dos interessados experiência, ensino médio completo e para algumas posições a língua inglesa. Os rendimentos variam entre R$ 1.216 e R$ 2.800.

Unidades do Cate:

Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luís Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Zona Leste

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha - Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

