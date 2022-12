Montanha-russa quebra e usuários têm que andar pela pista em altura de mais de 5 metros

Pelo menos dez pessoas estavam no carrinho da montanha-russa do parque de diversões de Itanhaém quando ele enguiçou no alto de uma das rampas, obrigando a todos a descer do brinquedo andando pela rampa lateral aos trilhos, correndo sério risco de acidente.

A falta de segurança para descer do local, porém, deixou as pessoas nervosas e com medo, mas não houve nenhum ferido no incidente.

A empresa negou que o brinquedo tenha quebrado e alegou que faltou energia no local e o brinquedo parou. Os proprietários do parque disseram ainda que seguiram todos os protocolos de segurança para evacuação.

A prefeitura da cidade confirmou que a empresa apresentou todos os laudos técnicos requisitados sobre a segurança do equipamento e possui alvará de funcionamento.

Essa não é a primeira vez que o parque enfrenta problemas técnicos em seus brinquedos. Em setembro deste ano, um simulador de elevador caiu com violência, causando lesões na coluna de um jovem e sua mãe, que precisaram de atendimento médico. No hospital, os médicos constataram fraturas conservadoras na vértebra L2. Uma criança de 4 anos também deu entrada no hospital após andar no brinquedo com dores abdominais no cóccix.

O parque chegou a ser lacrado pela Defesa Civil, mas os proprietários conseguiram a liberação após apresentar a documentação exigida pela prefeitura.