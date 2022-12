Homem mata esposa e tira selfie ao lado de seu corpo; entenda os detalhes do caso

Suspeito posta selfie ao lado do corpo de esposa no Paraná (Divulgação/Pixabay)

Um homem matou a própria esposa a facadas em Abatiá, no Paraná. Depois, ele se aproximou do corpo da vítima, tirou uma selfie e publicou nas redes sociais.

O caso foi registrado na última sexta-feira (2). De acordo com a PM (Polícia Militar), o corpo de Adriana Carvalho Vieira, de 40 anos, foi encontrado caído ao lado da porta da residência onde os dois viviam.

Gilmar Ferreira de Souza, de 44, estava ao lado do corpo da vítima com sinais de corte no pulso e no pescoço. Ele foi encaminhado para o hospital.

Por que o crime aconteceu?

Segundo o portal de notícias “G1″, o suspeito não revelou o motivo do assassinato e disse que só vai se pronunciar diante de um juiz.

A polícia acredita que o caso se enquadre no crime de feminicídio.

LEIA TAMBÉM: