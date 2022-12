Filha de Maradona elogia homenagem a Pelé e manda indireta a argentinos; fãs reagem

A filha do ex-atacante argentino Diego Maradona veio às redes nesta segunda-feira para elogiar a homenagem que os jogadores brasileiros fizeram a Pelé após o jogo contra a Coréia do Sul, pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar.

No final do jogo, Neymar e Danilo pegaram um grande cartaz com a foto do Rei do Futebol, que está internado para tratar de uma infecção respiratória, e chamaram todos os jogadores para o centro do gramado para posarem para foto junto ao cartaz para prestar uma homenagem.

“Que Bien Brasil homenajeando a su ídolo!”, comentou Giannina Maradona em seu Instagram. A postagem foi entendida pelos seguidores como uma ironia e também uma indireta para os argentinos, acendendo um debate nas redes sociais.

O diário argentino ‘Olé’ lembrou que quando Maradona faleceu também foi homenageado por vários compatriotas, como Messi, com usou a camisa do Newell’s Old Boys no Barcelona, e até mesmo a seleção argentina, quando todos os jogadores entraram em campo com a camisa 10, do craque argentino.

Muitos fãs do craque criticaram a postagem de Giannina e a acusaram de apenas querer lucrar com a morte do pai. “Em vez de carregar essas coisas, tanto para você quanto para sua irmã, recomendo que parem de privatizar Diego, que é patrimônio do país”, disse @EztebanRomero.

Escúchame @dalmaradona en vez de subir estas cosas, tanto a vos, como tu hermana, les recomiendo que dejen de privatizar al Diego, que es patrimonio del país. Acá lo recordamos todos los días y no lúcranos en su nombre como LAS NENAS SA. Y desde @afa viven teniéndolo presente pic.twitter.com/qVgtBv6m6p — 🌼lady did 🌼 (@didiegojuli) December 5, 2022

“Sim Gianina, é lindo que a família do Pelé entenda que o pai dela é patrimônio de todo o povo brasileiro, e não uma propriedade, para enviar documentos pedindo 50 mil dólares para quem pintar mural. Maradona é de todos Gia”, disse @rojosiempre23.