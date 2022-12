Família é achada morta dentro de carro em SP; polícia levanta hipótese sobre o que teria acontecido

Uma família foi encontrada morta dentro de um carro na zona rural de Monte Alto, em São Paulo, na última segunda-feira (5). A Polícia Civil suspeita que o casal e a criança de apenas 6 anos tenham sido vítimas de uma tromba d’água.

Para as autoridades, o veículo pode ter sido arrastado pela força da enxurrada. “Eles estavam indo por uma estrada rural. A cerca de 500 metros do local onde moram, teria havido uma tromba d’água e ela teria provocado o acidente, empurrado esse veículo para fora da pista onde ele transitava. Pelo que sabemos, chovia bastante no momento do fato e por conta da chuva, essa tromba d’água, houve esse acidente”, afirmou o delegado Marcelo Mello Garcia de Lima, segundo o “G1″.

Desaparecidos desde sábado

Os corpos de Marcelo Cristiano Gabriel, de 45 anos, Cleide de Lurdes Baptista, de 35, e Yngrid Vitória Gabriel, de 6, estavam desaparecidos desde a noite de sábado (3) e foram encontrados por produtores rurais em uma mata próxima a uma estrada que liga Monte Alto ao bairro rural Areias.

Equipes de resgate foram acionadas, mas os três tiveram a morte confirmada ainda no local. A perícia foi acionada para saber ao certo a causa dos óbitos. O laudo será entregue à Polícia Civil.

