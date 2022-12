Copa do Mundo: É possível preparar ‘carne de ouro’ comida por jogadores brasileiros no Catar em casa (Reprodução/Instagram @nusr_et)

Na última quinta-feira (1), os jogadores da Seleção Brasileira, escalados para a Copa do Mundo, Vinícius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus jantaram em um restaurante no Catar, ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. O assunto rendeu nas redes sociais, após os atletas se servirem de uma peça de carne folheada a ouro.

O registro viralizou na internet, sendo possível ver os atletas jogando sal na carne com a ponta dos dedos enquanto são servidos. No local, o preço da carne pode até mesmo passar de R$ 3 mil.

Depois de as imagens circularem nas redes, os jogadores receberam diversas críticas pela ostentação. Posteriormente, Ronaldo Fenômeno as rebateu em uma entrevista ao PodPah e afirmou que “não há nada de errado”, além de poder “ser inspirador para outras pessoas.”

Além da filial no Catar, a unidade do restaurante Nusr-Et frequentada pelos atletas é uma das que podem ser encontradas em diversos países como USA, Turquia, Grécia, Reino Unido, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Preparar ‘carne de ouro’ em casa

De acordo com a BBC Brasil, o preço da peça de carne gira em torno de R$ 3.300, mas pode depender da localização do restaurante. Em Londres, por exemplo, uma peça de Wagyu – carne nobre – custa £ 630 sem as folhas de ouro (por volta de R$ 4.360).

“Mas é possível fazer o processo para ‘banhar’ a carne em ouro com qualquer tipo de carne que a pessoa desejar, como filé mignon e picanha, por exemplo”, disse Paulo Zegaib, chef-proprietário do Dinho’s, restaurante com especialidade em carnes em São Paulo.

De acordo com Zegaib, é só colocar as folhas de ouro – vendidas separadamente – por cima da carne quente. Desta forma, a peça ficará com o visual parecido.

“A ideia de folhear em ouro vem da confeitaria, é comum no preparo de doces. Mas Nusret foi quem lançou a ideia de colocar em peças de carne”, continuou. Segundo o chef, o ouro não altera em nada o sabor da peça. “O que vai acontecer é ativar mais um sentido, o visual, pela beleza e o status de estar ‘comendo ouro’.”

Para quem deseja realizar a receita, pode encontrar as folhas de ouro em lojas de produtos culinários ou na internet. O quilo da peça de rib-eye pode custar entre R$ 120 e R$ 160.

“O preço alto cobrado nos restaurantes de Nusret é mais por uma questão de experiência, do glamour, do que dos ingredientes de fato”, afirma o chef-proprietário do Dinho’s.