Confira o resultado do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, 6 de dezembro

Após premiar sete apostadores no sorteio de ontem, a Lotofácil retorna nesta terça-feira com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa.

Os números sorteados para a loteria neste terça-feira são:

02, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

LEIA TAMBÉM: Quina 6017: veja os números sorteados nesta terça-feira

Quem levou o prêmio ontem?

Sete apostadores dividiram o prêmio de R$ 4 milhões sorteado ontem e cada um colocou no bolso, segundo a Caixa, R$ 603.052,50.

Os sortudos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Araras (SP), Agrolândia (SC), Cangaçu (RS), Pinheiro (MA), Aparecida de Goiânia (GO) e Salvador (BA). O último fez o jogo por meio do canal eletrônico, o que impossibilita saber sua localização.

Confira também o sorteio da Dupla Sena

O apostador que acertar o primeiro dos dois sorteios da Dupla Sena leva para casa nesta terça-feira R$ 5,6 milhões.

Veja os números sorteados para hoje:

1º sorteio

20, 22, 25, 30, 32, 39

2º sorteio

24, 26, 28, 34, 48, 50