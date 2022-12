‘Virou passeio’ na Copa: Gols do primeiro tempo do Brasil na Coreia do Sul rendem memes nas redes (Reprodução/Redes Sociais)

Com o placar 4 X 0 entre Brasil e Coreia, a seleção brasileira ofereceu uma grande dose de tranquilizante à torcida ao dar uma aula de futebol em campo. Antes dos 15 minutos na primeira partida, Vinícius Jr. e Neymar protagonizaram dois gols nas oitavas de final da Copa do Mundo e levaram os brasileiros à loucura.

Ainda no primeiro tempo, Richarlison e Paquetá cravaram mais dois gols na seleção coreana e não deram nem tempo de processar o placar inicial. Ativos nas redes sociais, a pauta não poderia ter sido deixada de fora por usuários.

Com a performance da Seleção Brasileira em campo, internautas levantaram diversos tópicos com memes e comemorações. Um dos assuntos em ascensão no Twitter é o “virou passeio”, sendo um jogo considerado como “fácil” para o Brasil levar a melhor.

Com o início do segundo tempo, a expectativa é que a Seleção Brasileira leve a melhor por meio de mais marcações de gols. Abaixo você confere algumas postagens e memes em relação ao placar até o momento:

VIROU PASSEIOpic.twitter.com/DGlWTdZHJ8 — Team Liquid BR 🇧🇷 (@TeamLiquidBR) December 5, 2022

VIROU PASSEIO HAHAHAHAHAAH

VAMO DESCONTAR ESSE 7x1 nos COREANO pic.twitter.com/Nu104Y2yvx — kmnyreiss ☭ 🇧🇷 (@kmnyreiss) December 5, 2022

AGORA FALTA SÓ 3 GOLS, 3 GOLS!!!! VIROU PASSEIO ISSO CARA QUE INCRÍVEL!! VAI BRASIL!!! pic.twitter.com/ToarbWzxv6 — becky 🇧🇷 (@f4irybat) December 5, 2022

Enquanto isso na Korea



VIROU PASSEIO

O Son

O 7x1

Menos de 15 pic.twitter.com/w8eNCDFVoR — Vegano não praticante (@CollinWorsnop) December 5, 2022

Com a classificação de Brasil, a seleção poderá pegar Croácia nas quartas de final

Com a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul na partida de hoje (5), a seleção concorrerá a vaga nas semifinais na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em Doha. O primeiro time a garantir a competição nas quartas de final foi a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis na tarde de hoje (5).

Se a partida de hoje seguir no mesmo ritmo, é quase certeza de que o Brasil está garantido nas quartas de final. Vinícius Jr., Neymar, Richarlison e Paquetá foram os protagonistas do primeiro tempo que garantiram a vantagem da Seleção na tarde de hoje (5).

A seleção dos croatas derrotou o Japão por 3 a 1, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, pelas oitavas de final. O Mundial do Catar ainda não havia tido prorrogação ou disputa de pênaltis até o jogo de hoje. As partidas do sábado (3) e domingo (4) pelas oitavas de final foram estabelecidas durante os 90 minutos.