Vem chuva por aí! Veja o que diz a previsão do tempo para hoje em São Paulo

Esta segunda-feira (5) deve ser mais um dia chuvoso na cidade de São Paulo. É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O dia começa com sol e muitas nuvens. Períodos de céu nublado, porém, serão registrados, com precipitações a qualquer hora. O volume esperado é de 15mm.

A umidade do ar varia entre 70% e 90%.

Ainda segundo a previsão, o sol se despede da Capital às 18h43.

Previsão para terça-feira

Amanhã (6), a previsão do tempo indica um dia bem parecido com hoje, ensolarado, com muitas nuvens e com períodos nublados. A chuva também pode vir a qualquer momento, mais ainda mais intensa - 25mm.

A umidade do ar vai de 64% a 96%.

Já o sol nasce às 5h11 e se põe às 18h43, aponta o Climatempo.

LEIA TAMBÉM: