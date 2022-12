Tite faz o pombo: Richarlison e Paquetá garantem quarto gol do Brasil sobre a Coreia e reforçam confiança de torcedores na Copa do Mundo (Reprodução/CBF Futebol)

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam pela primeira vez na Copa do Mundo, jogo iniciado às 16h desta segunda-feira (5), no estádio 974 no Catar. Caso a Seleção Brasileira vença, sua vaga está garantida nas quartas de final.

O terceiro gol da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (5), foi protagonizado por Richarlison aos 29 minutos do primeiro tempo. O técnico do Brasil, Tite, entrou no espírito de torcedor e fez a comemoração do pombo ao lado dos jogadores. Paquetá pegou carona e cravou o quarto gol na Seleção Coreana, somando à felicidade dos brasileiros.

Vinicius Jr. abriu o placar em apenas em sete minutos de campo e agitou a internet. Com um jogo decisivo, as expectativas e comemorações não poderiam ter ficado de fora.

Mais uma vez, os brasileiros dominaram a internet imprimindo sua esperança em relação ao jogo de hoje com imagens de humor nas redes. Enquanto as seleções iniciam sua performance em campo, os internautas torcem, vibram e se divertem.

Confira alguns dos memes que giraram as redes no início da partida de hoje entre Brasil e Coreia do Sul na Copa do mundo:

FAZ O POMBO TITE KKKKKKKK pic.twitter.com/Syk3jELY3B — SCCP News (@_sccpnews) December 5, 2022

EU QUERO VER GERAL FAZENDO A DANÇA DO POMBO!!! pic.twitter.com/nKChkULty9 — Mundo da Bola 🇧🇷 (@mundodabola) December 5, 2022

TITE FAZENDO O POMBO



EU NUNCA FUI TRISTE pic.twitter.com/drTRj7Hvkp — NBA da bad (@NBAdabad) December 5, 2022

Eu indo abraçar Vini Jr e Paquetá com esse golaço. pic.twitter.com/hiymqhJNHn — Arrascaeta Koringa (@arrascakoringa) December 5, 2022

Brasil pode enfrentar Croácia nas quartas de final, caso classificado

Caso o Brasil vença a Coreia do Sul na partida de hoje (5), a seleção concorrerá a vaga nas semifinais na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em Doha. O primeiro time a garantir a competição nas quartas de final foi a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis na tarde de hoje (5).

A seleção dos croatas derrotou o Japão por 3 a 1, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, pelas oitavas de final.

O Mundial do Catar ainda não havia tido prorrogação ou disputa de pênaltis até o jogo de hoje. As partidas do sábado (3) e domingo (4) pelas oitavas de final foram estabelecidas durante os 90 minutos.