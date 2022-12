São Paulo: zona norte e leste estão em estado de atenção para alagamento

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou nesta segunda-feira que as zonas Leste e Norte de São Paulo estão em estado de atenção para alagamento desde 11h25. A notificação vale também para a Marginal Tietê.

De acordo com o radar meteorológico do CGE, chove forte na zona norte, principalmente nos bairros de Casa Verde, Jaçanã, Tremembé e Santana/Tucuruvi. Já na zona leste, chove fraco nas regiões de Ermelino Matarazzo, Penha e São Miguel paulista, mas a previsão é de que nas próximas horas haja chuvas com potencial de alagamento na região, com fortes rajadas de vento.

As chuvas que atingem a Capital vêm de uma área de instabilidade de forte intensidade que se desloca do interior do estado para a cidade de São Paulo. Os próximos dias devem ainda ser marcados por temporais na Capital e Grande SP devido ao calor e a alta umidade do ar.

As temperaturas devem ficar acima dos 30ºC a partir de quinta-feira (8).