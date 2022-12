Receita Federal divulga edital para concurso de auditor e analista-tributário

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União o tão aguardado edital para o concurso público para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário.

Segundo o edital, serão 230 vagas para auditor e 469 par analista, com 5% de vagas reservadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e 20% para negros. Os salários variam de R$ 21 mil para auditor e R$ 11,6 mil para analista-tributário.

As inscrições para o concurso abrem no próximo dia 12 e podem ser feitas até 19 de janeiro de 2023. As taxas de inscrição para os dois cargos ficaram ‘salgadas’: R$ 210 para auditor-fiscal e R$ 115 para analista. Quem tiver o nome incluído no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e for doador de medula (é necessário comprovação) ficará isento da taxa de inscrição.

A inscrição será feito em site disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas (Clique Aqui). As provas devem ser realizadas no dia 19 de março em todas as capitais do país. Quem for aprovado na primeira etapa, terá que passar por um curso de formação profissional que será realizado on-line e presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo e Curitiba.