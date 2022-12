‘Nunca imaginei passar por algo assim’, diz modelo vítima de gordofobia em voo da Qatar Airways

A modelo pluz size Juliana Nehme, de 38 anos, que disse ter sido vítima de gordofobia por parte da companhia aérea Qatar Airways, detalhou em entrevista exclusiva ao “G1″ e ao “Fantástico”, da TV Globo, o preconceito que sofreu e relatou os momentos de desespero ao ter o embarque negado.

“Para eles, era como se eu não fosse um ser humano. Eu era um monstro gordo que não podia embarcar. Foi horrível. Eu nunca imaginei passar por algo assim, nunca. Me dói agora lembrar o quanto eu me culpei, porque eu me culpei muito, inclusive eu pedi perdão para minha mãe várias vezes. Eu falei: ‘mãe, me perdoa, porque por ser assim eu impedi você de voltar para casa’. E ela dizia que eu não tinha culpa”, disse Juliana à reportagem.

A modelo contou que havia comprado inicialmente apenas as passagens de ida. As de volta decidiu que compraria quando estivesse no Líbano. Porém, ao não conseguir fazer compra online, ela foi até uma agência de viagens em Biblos.

“Quero frisar que essa foi a minha primeira viagem internacional, mas em nenhum momento ninguém disse para mim que eu precisaria comprar um assento extra porque, claro, se alguém tivesse me dito, com certeza teria comprado para que não houvesse nenhum tipo de problema. Afinal, foi uma viagem que eu planejei por 5 anos, né? Eu não ia estragar uma viagem dessa com algo tão trivial em relação a todo o custo e o sonho das nossas vidas de ir conhecer o país da minha mãe, né? E na minha ida fui normalmente, sem comprar assento extra”, continuou.

No dia 22 de novembro o voo de Juliana, sua mãe, irmã e sobrinho estava marcado para 21h50. Ela conta que chegou ao aeroporto de Beirute por volta do meio-dia. Perto do horário, Juliana foi fazer o check-in, quando foi solicitado exame PCR de covid-19 para o sobrinho de 14 anos.

A família conseguiu realizar o teste e, ao retornar para o atendimento, tentou novamente finalizar o check-in. Foi quando a atendente alegou que Juliana não poderia embarcar.

“Já tinha despachado 6 malas e 2 malas estavam na esteira. As passagens já estavam imprimidas. Inclusive meu sobrinho perguntou em inglês para ela [atendente] se ela colocou a gente perto um do outro. Nesse momento, ela ia entregar a passagem para o meu sobrinho, quando puxou a passagem e não entregou, e fez um sinal para o rapaz que carrega as malas para ele parar.”

A modelo continuou: “Aí percebi que tinha alguma coisa estranha. Quando eu olhei para trás, uma funcionária da Qatar estava conversando com minha mãe. Minha mãe estava quase chorando. Naquele momento eu falei: ‘mãe, o que que está acontecendo?’. Aí ela pegou e falou assim: Ju, essa mulher está dizendo que você não vai viajar. Ela disse que você é muito gorda e que você não vai subir no avião dela’”.

Desespero e desrespeito

Juliana afirma que a atendente informou que para viajar só poderia se fosse na classe executiva, mas que não poderia vender as passagens e não informou o preço. A mãe dela, então, ligou para a agência de viagens onde as passagens haviam sido compradas. A responsável, após falar com a funcionária da companhia aérea, disse que a modelo só poderia ir na classe executiva e a compra teria que ser feita no dia seguinte.

Juliana contou que começou a fazer vídeos no aeroporto. “Inclusive eu fiz questão de mostrar a mulher no vídeo no comecinho, e aí foi nesse momento que ela viu que eu estava a gravando e socou as minhas costas”, lembra.

Como se não bastasse, Juliana relatou que muitos homens vestidos com farda começaram a rir e um deles tirou o celular das mãos dela enquanto filmava. Na sequência, apagou todas as gravações.

A irmã e o sobrinho da modelo conseguiram embarcar, mas Juliana ficou. A mãe dela resolveu permanecer no Líbano também para acompanhá-la, e as duas foram para um hotel. No dia seguinte, Juliana decidiu pedir ajuda nas redes sociais.

