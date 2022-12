Lotofácil final 0 tem prêmio de R$ 4 milhões; confira números

Os concursos final 0 da Lotofácil têm prêmio diferenciado, por isso nesta segunda-feira o sorteio do concurso 2680 vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 4 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda são:

01, 02, 04, 05, 09

10, 11, 13, 15, 16

17, 19, 20, 23, 24

Sorteio anterior

No último sorteio, no sábado passado, apenas uma aposta da cidade de Aquiraz, no Ceará, faturou o prêmio principal. O sortudo levou par casa R$ 1.400.927,88.

Outros 222 apostadores acertaram 14 números e receberam cada um R$ 1.890,23. Já mais 7.940 pessoas marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25. Clique e veja os números sorteados.

Super Sete acumulada para R$ 5,7 milhões

A Super Sete continua com seu prêmio principal acumulado e o valor para os apostadores que acertarem as sete dezenas pode chegar a R$ 5,7 milhões.

Confira os números e veja se é um dos sortudos ganhadores:

9,1,1, 5, 3, 8, 1