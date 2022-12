‘Levado pela enxurrada’: corpo de catador de recicláveis desaparecido é achado no ABC

Desaparecido desde sábado, quando escorregou e caiu no córrego Taiaóca, na divisa de Santo André com São Bernardo, o corpo do catador de recicláveis Marcos de Araújo Rocha, de 41 anos, foi encontrado nesta segunda-feira pelos homens do Corpo de Bombeiros.

Rocha caiu quando atravessava uma ponte de madeira improvisada pelos moradores do local para ligar os dois municípios. No momento da queda, ele carregava um cachorro no colo. O córrego estava com forte correnteza devido à enxurrada trazida pelas chuvas e os moradores disseram que ainda tentaram retirá-lo com uma corda, mas ele não conseguiu se segurar por conta da força da água.

Segundo os bombeiros, a provável causa da morte foi afogamento.

LEIA TAMBÉM: Preso suspeito de fazer sexo virtual com menina por videochamada, em GO; ele é parente da menor

Alerta para temporais

De acordo com a Climatempo, os temporais devem aumentar de intensidade durante esta terça-feira em todo o estado de São Paulo, inclusive na Capital, especialmente à tarde e à noite.

Os temporais que atingem a região sudeste são causados pela alta umidade, o calor e a formação de uma baixa pressão atmosférica na costa de São Paulo.