Jovem tem rosto cortado enquanto seguia em ônibus de turismo: “Acordei sentindo um ardor”

A estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, foi alvo de um ataque enquanto estava dentro de um ônibus de turismo que partiu do Recife, em Pernambuco, com destino a Salvador, na Bahia. A jovem dormia quando acordou sentindo um ardor no rosto. Ela foi atingida por uma facada e precisou levar 18 pontos. A suspeita pela agressão é uma mulher, desconhecida da vítima, que chegou a ser ouvida pela polícia, mas foi liberada.

O caso aconteceu na madrugada do último dia 29. Segundo reportagem do site G1, Stefani, que é natural de São Paulo, mora em Itabuna, no sul da Bahia, desde 2008. Ela viajou para o Recife com uma amiga para fazer uma prova de residência. Quando estava fazendo a viagem de volta para casa, ela contou que se cobriu com o edredom e adormeceu. Porém, acordou sentindo o rosto ardendo.

“Acordei sentido um ardor, passei a mão no rosto e percebi que estava sangrando”, relatou a jovem, que em um primeiro pensou que tinha sido atingida por algum objeto.

“Eu pensei que algum objeto tinha caído [em cima de mim], principalmente pelo peso [que senti no rosto], fiquei tentando entender que peso foi esse. Procurei achar algum objeto que tivesse caído, mas não achei nada”, relatou.

Na ocasião, Stefanie disse que os demais passageiros se mobilizaram tentando ajudá-la a descobrir o que tinha acontecido, mas uma mulher que seguia no ônibus a tratou com bastante frieza. “Todos os passageiros tentaram ajudar de alguma forma, exceto a suspeita. Ela olhou para mim como se nada tivesse acontecido, não esboçou nenhuma reação”, contou a vítima.

Depois, os passageiros descobriram que a mulher em questão levava uma faca de churrasco, uma tesoura e um alicate na bolsa. “Ela desceu com a cara cínica do ônibus. Todo mundo falando dela [e ela] parecia uma psicopata. Ela negou [que teria me cortado e ainda afirmou] que não tinha nada a ver com os problemas dos outros”, detalhou a jovem.

ATENÇÃO - IMAGENS FORTES ABAIXO:

Estudante de enfermagem levou 18 pontos após levar facada no rosto enquanto estava em ônibus de turismo (Reprodução/Arquivo pessoal)

Suspeita ouvida e liberada

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde, que instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por “lesão leve”. A passageira foi identificada e levada até a delegacia. Ela foi ouvida e liberada.

A faca que estava com a passageira foi apreendida e levada para perícia. Caso fique comprovado que foi ela quem esfaqueou Stefani, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

