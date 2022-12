Internado, Pelé diz que vai ver o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul na Copa: “Torcendo muito”

Pelé postou foto de 1958 para dizer que vai assistir ao jogo do Brasil do hospital e para desejar 'boa sorte' aos conterrâneos (Reprodução/Twitter @pele)

O ex-jogador Pelé, de 82 anos fez uma postagem nas redes sociais dizendo que vai acompanhar ao jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, a partir das 16h de hoje (horário de Brasília), do Hospital Albert Einsten, onde segue internado. Ele desejou uma “boa sorte” aos brasileiros e disse que estará “torcendo muito”.

“Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!”, escreveu Pelé.

No domingo (4), as filhas do ex-jogador, Kelly Nascimento e Flávia Arantes, revelaram em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, que ele teve covid-19 e uma infecção no pulmão antes de ser hospitalizado, mas tranquilizaram os fãs e garantiram que ele está fora de risco.

“Há umas três semanas, ele pegou covid. Ele está vacinado com todas as vacinas, só que, por causa do medicamento, da quimioterapia, do câncer, ele está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital”, explicou Kelly Nascimento.

“Ele não está na UTI. Ele está num quarto normal, então não está em risco. Ele está em tratamento”, completou Flavia Arantes.

Conforme o último boletim médico, divulgado pelo hospital no sábado (3), Pelé segue com quadro de saúde considerado estável. Ele continua o tratamento contra o câncer de cólon com quimioterapia. Não há previsão de alta.

Cuidados paliativos

Internado desde o último dia 29, o ex-jogador de futebol Pelé não estaria respondendo mais à quimioterapia, segundo informações do jornal “Folha de São Paulo”. O tratamento começou em setembro do ano passado, quando ele foi operado do câncer, mas no início deste ano foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Conforme a reportagem, o Rei do Futebol está em cuidados paliativos, ou seja, a quimioterapia foi suspensa e está recebendo medicações para aliviar a dor e a falta de ar.

A ESPN Brasil também informou que o ex-jogador de futebol da seleção brasileira estava internado no setor de urgência com um quadro de inchaço generalizado, com edema generalizado e insuficiência cardíaca descompensada.

Apesar dessas informações, as filhas de Pelé garantem que ele está fora de risco e que continua o tratamento contra o câncer.

Homenagens

Com a notícia da piora do estado de saúde do ex-jogador, o Santos publicou uma mensagem desejando melhoras ao ídolo no sábado (3): “É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei Pelé!”, diz a mensagem.

Antes da derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para o time de Camarões, na última sexta-feira (2), os torcedores brasileiros que estavam no estádio Lusail, no Catar, também estenderam uma bandeira verde e amarela gigante com uma foto de Pelé de costas vestido com a camisa “10″ e a mensagem “Pelé, get well soon” (“Pelé, melhore logo”).

