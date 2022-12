Descarrilamento na Linha 12-Safira ainda afeta circulação de trens em São Paulo

O descarrilamento de um trem nas proximidades da Estação Tatuapé, na Linha 12-Safira da Companhia de Engenharia de Tráfego (CPTM), ainda afeta a circulação na manhã desta segunda-feira (5). O Expresso Aeroporto, que leva passageiros até o terminal em Guarulhos, segue paralisado. A operação Paese, com ônibus, foi acionada, mas há longas filas para embarque.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (3). Um trem de carga da MRS Logística saiu dos trilhos na Linha 12-Safira e isso também atrapalhou o Airport Express, que faz viagens diretas entre as estações da Luz e Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade, já que ela divide os trilhos com as duas afetadas.

Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido no acidente. Ao todo, 16 vagões descarrilaram e 11 ficaram nos trilhos.

Durante o fim de semana, o acidente afetou também a Linha 11-Coral, que voltou a circular às 4h desta segunda-feira, mas com velocidade reduzida no trecho de Tatuapé, por conta das obras de recuperação. Já a Linha 12-Safira continua sem circulação entre as linhas Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Operação Paese foi acionada após descarrilamento de trem, mas passageiros enfrentam filas para o embarque, em SP (Reprodução/TV Globo)

Mudanças

Por conta dos problemas, o Metrô antecipou a operação para 4h nas estações Brás e Tatuapé, sem paradas nas estações intermediárias. As transferências com a CPTM nas duas estações são liberadas durante os horários de pico.

Como alternativa, foi acionada a operação Paese, que são ônibus que levam os passageiros, a partir da Linha 11-Coral até o trecho interrompido na Linha 12. No entanto, nesta manhã, a TV Globo mostrou longas filas de pessoas aguardando pelo embarque.