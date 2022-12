CGE amplia estado de atenção para alagamentos para toda a Capital

Todas as regiões da cidade de São Paulo estão em estado de atenção para alagamentos desde as 15h15 desta segunda-feira (5).

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura classificou as zonas Norte, Leste, Oeste, Sudeste, Sul e Centro, além das marginais Pinheiros e Tietê.

Área de instabilidade que se formaram no interior do Estado começam a atuar na cidade com forte e moderada intensidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva moderada e forte na Zona Norte, nas subprefeituras de Perus e Pirituba/Jaraguá.

Ainda segundo o CGE, há potencial de chuva forte e moderada também nas zonas Oeste e Sul com chances de se espalhar para as zonas Sudeste, Leste e Centro. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas que podem levar a alagamentos e rajadas de vento.

Saiba o que fazer

Confira medidas simples que podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) através do número 156.

