Brasil X Coreia do Sul: Gols iniciais de Vinícius Jr. e Neymar causam euforia nas redes; confira

Pela primeira vez, Brasil e Coreia se enfrentam em toda a história da Copa do Mundo, às 16h desta segunda-feira (5), no estádio 974 no Catar. O resultado do jogo implicará no avanço da seleção vencedora para as quartas de final, resultando na desclassificação do time perdedor.

Vinicius Jr. abriu o placar em apenas em sete minutos de campo e agitou a internet. Em seguida, Neymar marcou outro gol de pênalti. Tudo aconteceu antes de 15 minutos de competição. Com um jogo decisivo, os memes e comemorações não poderiam ter ficado de fora.

Mais uma vez, os brasileiros dominaram a internet imprimindo suas expectativas em relação ao jogo de hoje com imagens de humor nas redes. Enquanto as seleções iniciam sua performance em campo, os internautas torcem, vibram e se divertem.

Confira alguns dos memes que giraram as redes no início da partida de hoje entre Brasil e Coreia do Sul na Copa do mundo:

acordei assim já bora Brasil pic.twitter.com/PhuF1VE3sr — Trouxinha (@euovitinn) December 5, 2022

gol do brasil em menos de 10 minutos de jogo pic.twitter.com/gETpS7wiCM — Acervo Memes Parody Account (@acervommes) December 5, 2022

Brasil não pode perder hoje quero continuar saindo cedo do trabalho nos dias dos jogos pic.twitter.com/1ZtMqNinET — Higor (@higorpaiva_) December 5, 2022

menos de 15 min e 2 gols



O Q É A VIDA? É UMA MARAVILHAAAAAAAAAAAAA



3x0 brasil | bora Neymar | Thiago Silva | Brasil x coréia | o son | se o Brasil | Brasil sil sil | menino ney | vai Neymar | gol no primeiro tempo pic.twitter.com/X5s2HM3tic — cliura (@nacraia) December 5, 2022

BRASIL APRENDEU A FAZER GOL NO PRIMEIRO TEMPOpic.twitter.com/saFVmcjmYh — Malu 📚🍂🇧🇷 (@willesblue) December 5, 2022

A GENTE N TINHA FEITO 1 GOL NO PRIMEIRO TEMPO AÍ PEGA E JA METE 2 KSJSJJSJ LINDOS pic.twitter.com/RVm7EIVHzV — gih HEXA🇧🇷🏆❤️ (@louistinyhes) December 5, 2022

Brasil pode enfrentar Croácia nas quartas de final, caso classificado

Caso o Brasil vença a Coreia do Sul na partida de hoje (5), a seleção concorrerá a vaga nas semifinais na próxima sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em Doha. O primeiro time a garantir a competição nas quartas de final foi a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis na tarde de hoje (5).

A seleção dos croatas derrotou o Japão por 3 a 1, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, pelas oitavas de final.

O Mundial do Catar ainda não havia tido prorrogação ou disputa de pênaltis até o jogo de hoje. As partidas do sábado (3) e domingo (4) pelas oitavas de final foram estabelecidas durante os 90 minutos.

