4X1: Vitória do Brasil em Coreia do Sul garante vaga nas quartas de final e reascende ânimo da torcida (Lucas Figueiredo/Reprodução/Instagram @cbf_futebol)

Vinícius Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá são os nomes que protagonizaram o jogo do Brasil de hoje (5) contra a Coreia do Sul. Com cada gol marcado por um deles, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e deverá se preparar para enfrentar a Croácia na próxima sexta-feira (9) às 12h.

Pela primeira vez na Copa do Mundo, o Brasil enfrentou a Seleção Coreana e levou a melhor no estádio 974, no Catar. Passando das oitavas de final, a seleção de Tite chega à próxima fase com êxito.

A Seleção aproveitou os 45 minutos do primeiro tempo para estabelecer seu espaço na competição, tendo concluído seu objetivo da melhor forma possível. O foco daqui em diante será a preparação para a próxima competição.

Assista aos gols do Brasil da tarde de hoje (5)

Vinicius Jr. abriu o placar em apenas em sete minutos de campo e agitou a internet. Com um jogo decisivo, as expectativas e comemorações não poderiam ter ficado de fora. Confira:

🇧🇷 GOL DO BRASIL! VINÍCIUS JÚNIOR!



Brasil 1-0 Coreia do Sul #FIFAWorldCup2022



pic.twitter.com/ptJqcGiG1L — Matheus Arruda Sports (@MatheusOArruda) December 5, 2022

Antes dos 15 minutos de jogo, Neymar cravou o segundo gol de pênalti: Assista:

o menino ney não bate pênalti, ele humilha o goleiro kkkk 🇧🇷



gol caralho | aqui é brasil sil sil sil | é pênalti do neymar | fala dele pic.twitter.com/kbqLMF9Lws — Luluiza 🇧🇷 (@luizasone) December 5, 2022

O terceiro gol da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (5), foi protagonizado por Richarlison aos 29 minutos do primeiro tempo. O técnico do Brasil, Tite, entrou no espírito de torcedor e fez a comemoração do pombo ao lado dos jogadores. Veja:

Paquetá pegou carona e cravou o quarto gol na Seleção Coreana, somando à felicidade dos brasileiros. Acompanhe:

ASSISTÊNCIA DO VINICIUS PARA O GOL DE PAQUETÁ. 4x0 🇧🇷🥳pic.twitter.com/tOtPZldZf8 — Portal Vinicius Júnior 🇧🇷 (@ViniBrasiI) December 5, 2022

Mais uma vez, os brasileiros dominaram a internet imprimindo sua esperança em relação ao jogo de hoje com imagens de humor nas redes. Depois da vitória, estes são os memes que giraram as redes sociais:

o brasil deixando a coréia do sul fazer um gol de empatia pic.twitter.com/yxYpO9t8Me — paiva (@paiva) December 5, 2022

🚨 GOLEADA! Brasil atropela a Coreia do Sul por 4x1 na #FIFAWorldCup e enfrenta a Croácia nas quartas de final.



Gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. pic.twitter.com/KlEholpfri — Tracklist (@tracklist) December 5, 2022

4x1 DO BRASIL SIL SIL SIL CONTRA A COREIA E NÓS ESTAMOS NAS QUARTAS DE FINAL pic.twitter.com/qrR6Fpufw0 — Beliche 🕊️📖🇧🇷 (@wanhedaam) December 5, 2022

sabia que o brasil ia jogar mas não imaginei que eles iam humilhar a coreia, como amo meu país pic.twitter.com/EVK62YWsNw — ️damage (@EX0TRACK) December 5, 2022

🚨 FIM DE JOGO! Sem bots, Brasil emplaca mais um smash hit do seu álbum ‘Hexa’ e barra a Coreia do Sul de se classificar. Próxima vítima? O pano de piquenique. pic.twitter.com/rD6BtSrfkE — UpdateCharts (@updatecharts) December 5, 2022