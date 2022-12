Um em cada quatro profissionais já foi demitido por conta da idade, releva pesquisa

Um em cada quatro profissionais já foi demitido por conta da idade, revelou uma pesquisa realizada pela plataforma de emprego Vagas.com em parceria com o hub de conhecimento em diversidade e inclusão Colettivo e a consultoria de inclusão etária Talento Sênior. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados velhos.

A pesquisa Etarismo foi realizada em agosto deste ano por meio da plataforma Vagas.com e contou com a participação de 252 profissionais de RH (Recursos Humanos). O objetivo foi dar visibilidade ao cenário, aos desafios e às oportunidades na contratação de pessoas discriminadas pela idade.

O estudo perguntou se a empresa na qual o respondente trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. Um em cada cinco entrevistados (21%) informou que consideraria essa possibilidade enquanto 79% foram contrários.

O levantamento procurou saber também se a empresa na qual o profissional de RH atua contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos seis meses. A maioria (58%) se manifestou positivamente ante 42% de negativas. Em contrapartida, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano contra 19% de respostas afirmativas.

Falta conhecimento

Palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido.

O levantamento apontou ainda que 55% dos respondentes já tiveram de convencer o gestor ou alguém da equipe sobre a importância de contratar uma pessoa mais velha. Outros 45% reportaram que não tiveram de passar por essa experiência.

Por fim, a maioria dos respondentes (58%) disse não ter domínio suficiente do assunto para recrutar esses profissionais enquanto 42% afirmaram ter conhecimento do tema.