Já é Natal? Veja locais onde é possível curtir a decoração natalina em São Paulo e programe-se

O fim do ano se aproxima e, por enquanto, muita gente está focada na busca da seleção brasileira pelo hexa na Copa do Mundo do Catar. No entanto, já entramos no mês de dezembro e as decorações natalinas tomam conta dos lugares. O Metro World News selecionou alguns locais em São Paulo onde já é possível curtir a decoração e entrar no clima do Natal.

Confira abaixo:

Parque Villa-Lobos

A árvore de Natal do Parque Villa-Lobos já foi inaugurada no último dia 27, com direito a um show da cantora Fafá de Belém. A estrutura, montada em parceria da Prefeitura de São Paulo com a Coca-Cola FEMSA, tem 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro com uma estrela brilhante no topo.

Além da árvore, o público pode conferir a “Casa do Papai Noel”, espaço instagramável que reforça que o Natal sempre encontra o caminho para unir as pessoas. Com móveis de madeira e decorações típicas em vermelho, o espaço conta com quarto de presentes, cozinha com ceia natalina e a tradicional poltrona do Bom Velhinho.

A decoração natalina pode ser conferida, gratuitamente, nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, das 15h às 21h. O Parque Villa-Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, em Alto de Pinheiros.

Ibirapuera

A árvore de Natal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, foi inaugurada no sábado (3). A atração tem 55 metros de altura e conta com iluminação e músicas natalinas. Ela será ligada diariamente, às 19h, até o dia 26 de dezembro.

Esse ano, o evento terá como tema “Uma Aventura no Parque Encantado”, com apresentações de histórias encantadas sobre a fauna e flora do Ibirapuera. Além do clássico espetáculo realizado no lago do Parque com efeitos holográficos que, o espetáculo apresentará a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano.

Outra novidade é que o parque contará com mais de 100 árvores com iluminação especial para criar um cenário encantado, em um bosque com efeitos visuais.

Os shows na fonte do Lago Ibirapuera, onde a árvore está montada, acontecerão diariamente, às 19h30, às 20h30 e às 21h30. A expectativa é que a árvore seja visitada por mais de 1,5 milhão de pessoas.

Ônibus iluminados

Após dois anos de pausa por conta da pandemia de covid-19, a SPTrans volta a realizar passeios com ônibus iluminados. As viagens serão realizadas de três pontos da capital paulista, com destino ao Parque do Ibirapuera, que contará com decoração natalina e uma grande árvore.

Ônibus iluminados levarão população ao Ibirapuera aos fins de semana (Divulgação/ Prefeitura de São Paulo)

A atividade será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo que disponibilizou monitores para guiar os passeios no interior dos coletivos e fornecerá a infraestrutura para o evento.

Os passeios serão aos sábados e domingos, nos dias 3 e 4, 11 e 12 e 17, das 18h às 20h, sempre em direção ao Ibirapuera. O retorno para os bairros será 22h.

As partidas ocorrerão da Praça Charles Miller (Pacaembu), na Zona Oeste; da Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde), na Zona Leste, e do Shopping Interlagos, na Zona Sul.

Confira o roteiro dos passeios dos ônibus iluminados:

Linha Zona Leste - Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)

Linha Zona Sul - Saída: Shopping Interlagos

Linha Zona Oeste - Saída: Praça Charles Miller (Pacaembu)

Shoppings

Pátio Paulista

O Shopping Pátio Paulista, que fica na Rua Treze de Maio, na Bela Vista, tem neste ano uma decoração natalina especial feita em papel. Tudo foi feito artesanalmente pelo artista Tico Volpato.

Além de deixar o shopping no clima de Natal, a decoração depois será revertida em uma boa ação. Isso porque depois que tudo for desmontado, o material, com cerca de 500 kg, será enviado para reciclagem e o valor arrecadado com a venda do papel será revertido para a ONG Casa do Zezinho.

Entre as atrações também estão um tobogã com 10 metros de altura, entre os pisos Paulista e Maestro Cardim, brinquedoteca no Piso Jardins e oficinas no Parque de Natal.

Shopping Frei Caneca

Neste ano a decoração do Shopping Frei Caneca é inspirada na Hello Kitty. Além de poder conversar de perto com o Bom Velhinho, as crianças poderão participar de oficinas natalinas e de contação de histórias gratuitamente aos sábados e domingos, até o dia 18 de dezembro, das 14h às 20h.

Nesses encontros, os pequenos irão produzir mini chocotones, além de outras atividades relacionadas ao Natal. Já a Hello Kitty pode ser vista aos domingos, a partir das 15h30, e as fotos com o Papai Noel, aos sábados das 12h às 20h e aos domingos, das 14h às 20h.

O shopping fica na Rua Frei Caneca, número 569, na Consolação.

JK Iguatemi

O Shoppinh JK Iguatemi, que fica na Vila Olímpia, na Zona Oeste de São Paulo, já está todo decorado para o Natal. Uma árvore com 10 metros de altura e oficinas para as crianças estão entre as principais atrações.

O Papai Noel pode ser visto no Piso 1, diariamente até o dia 24 de dezembro, em diferentes horários, ao longo do mês. Já as oficinas para os pequenos terão sessões para escrever cartinha ao Bom Velhinho e outra de confecção de enfeites para árvore de Natal em MDF, no formato de ginger bread.

Um dos destaques são os “noéis pernudos” que voltam a fazer parte da área externa do shopping, que fica na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, número 2041, na Vila Olímpia.

Center Norte

Os personagens da Disney Pixar, como o famoso Toy Story e Monstros S/A, são o tema da decoração natalina do Shopping Center Norte neste ano. Além de interagir com o Papai Noel, os visitantes poderão participar de encontros com os personagens Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

Também estão entre as atrações um balanço gigante acessível, o “Espelho Divertido”, que distorce a imagem das pessoas, além de “Árvores Interativas”, que acendem conforme os pulos dos pequenos.

O Shopping Center Norte fica na Avenida Otto Baumgart, número 245, na Vila Guillherme.

SP Market

O Shopping SP Market, que fica na Zona Sul, tem como tema natalino neste ano a decoração “Circus”, inspirada no universo circense. Serão realizadas atividades como jogos de bolas e argolas, além do destaque para uma árvore de Natal com mais de 50 mil lâmpadas e 6 mil bolas.

O Papai Noel marca presença, diariamente, até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Também serão realizadas apresentações de coral infantil entre os dias 5 e 8 de dezembro, sempre às 18h, na Praça de Alimentação. Até 11 de dezembro, o shopping terá também paradas natalinas com desfile de personagens circenses, aos domingos, sempre às 15h e às 18h.

O SP Market fica na Avenida das Nações Unidas, número 22.540.