Quina 6015: veja os números sorteados neste sábado

A Quina está com seu prêmio principal acumulado e deve pagar neste sábado (3) a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados neste sábado:

06, 08, 15, 20, 24

Sorteio de ontem

No sorteio desta sexta-feira, apenas um ganhador levou o prêmio principal, de R$ 1.291.021,41. A aposta foi feita pelo canal eletrônico da Caixa, por isso não é possível identificar o ganhador.

Na faixa dos quatro acertos, 156 apostadores levaram para casa, cada um, R$ 1.803,18. Outras 8.096 apostas fizeram o terno e ganharam R$ 33,09 cada.

Dupla Sena paga hoje R$ 5,2 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 5,2 milhões. Confira os números:

1º sorteio

06, 15, 33, 35, 42, 43

2º sorteio

01, 23, 27, 29, 36, 43

Veja também a Mais Milionária

Concurso 28 tem prêmio estimado em R$ 20 milhões. Confira

02, 07, 29, 40, 41, 50

Trevos: 6 e 2