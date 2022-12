Pelé não responde à quimioterapia e está sob cuidados paliativos

Internado desde o fim de novembro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador de futebol Pelé não está respondendo aos tratamentos de quimioterapia que estava fazendo para tratar de um câncer no intestino.

O tratamento começou em setembro do ano passado, quando ele foi operado do câncer, mas no início deste ano foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, Pelé, de 82 anos, está em cuidados paliativos, ou seja, a quimioterapia foi suspensa e está recebendo medicações para aliviar a dor e a falta de ar. Na última terça-feira (29), a ESPN Brasil informou que o ex-jogador de futebol da seleção brasileira estava internado no setor de urgência com um quadro de inchaço generalizado, com edema generalizado e insuficiência cardíaca descompensada.

Já nesta sexta-feira (03), o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que Pelé deu entrada para reavaliação do tratamento de câncer no cólon, mas acabou por sofrer uma infecção respiratória, que está sendo “tratada com antibióticos”. A equipe médica adiantou ainda que o seu estado geral estaria melhorando: “A resposta [de Pelé] foi adequada e o paciente está estável, com uma melhoria geral do seu estado de saúde. Vai continuar no hospital nos próximos dias, para continuar o tratamento”, disse a nota.

Pelé (Reprodução/Instagram)

Segundo Kely Nascimento, filha do ex-jogador de futebol, veio depois minimizar a gravidade do estado de saúde do pai e disse não existir “nenhuma emergência”: “Realmente e honestamente, apreciamos a preocupação e o amor”, escreveu nas redes sociais.

Entenda os cuidados paliativos

Os cuidados paliativos servem para prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social e espiritual decorrentes de uma doença grave e incurável, avançada e progressiva, como câncer. O tratamento tem como objetivo promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida do paciente.