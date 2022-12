Mega-Sena milionária: Confira os números sorteados neste sábado

O prêmio da Mega-Sena está acumulado e o sortudo apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa a bolada de R$ 98,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena deste sábado, 3 de dezembro:

20, 23, 32, 36, 39, 57

LEIA TAMBÉM:

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega foi realizado na quarta-feira. Ninguém acertou as seis dezenas, mas setenta e uma apostas fizeram cinco pontos e cada uma ganhou R$ 61.889,52. Também foram premiadas as apostas com quatro números, foram 6.119, e cada uma delas ganhou R$ 1.025,88.

Dupla Sena paga hoje R$ 5,2 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 5,2 milhões. Confira os números:

1º sorteio

06, 15, 33, 35, 42, 43

2º sorteio

01, 23, 27, 29, 36, 43

Veja também a Mais Milionária

Concurso 28 tem prêmio estimado em R$ 20 milhões. Confira

02, 07, 29, 40, 41, 50

Trevos: 6 e 2