Lotofácil sorteia neste sábado R$ 1,5 milhão; confira os números

A Lotofácil sorteia neste sábado (3) um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil:

04, 05, 06, 07, 08

09, 10, 12, 13, 16

19, 20, 22, 24, 25

LEIA TAMBÉM:

Sorteio anterior

Dois apostadores, de Piracicaba, no interior de São Paulo, e Natal, no Rio Grande do Norte, dividiram o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira. Cada um deles levou para casa R$ 665.050,25.

Cento e novena e duas apostas acertaram 14 números e todas ganharam prêmios individuais de R$ 1.452,56. Foram premiadas ainda as apostas que acertaram 13 dezenas. Foram 6.898 e cada uma ganhou R$ 25,00.

Dupla Sena paga hoje R$ 5,2 milhões

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado e deve pagar neste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 5,2 milhões. Confira os números:

1º sorteio

06, 15, 33, 35, 42, 43

2º sorteio

01, 23, 27, 29, 36, 43

Veja também a Mais Milionária

Concurso 28 tem prêmio estimado em R$ 20 milhões. Confira

02, 07, 29, 40, 41, 50

Trevos: 6 e 2