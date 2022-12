Internado, Pelé foi homenageado no Catar e também por outro time brasileiro

As homenagens ao ex-jogogador de futebol Pelé começam a surgir nas redes sociais, depois que o atleta deu entrada na última terça-feira (29), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma avaliação sobre o tratamento contra o câncer de cólon.

Com a notícia da piora do estado de saúde, neste sábado (03), o Santos publicou uma mensagem desejando melhoras ao ídolo: “”É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei Pelé!”, diz a mensagem do time de futebol, onde Pelé jogou.

Além desta, antes da derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para o time de Camarões, nesta sexta, os torcedores brasileiros que estavam no estádio Lusail, no Catar, estenderam uma bandeira verde e amarela gigante com uma foto de Pelé de costas vestido com a camisa “10″ e a mensagem “Pelé, get well soon” (“Pelé, melhore logo”).

Internado desde o fim de novembro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador de futebol Pelé não está respondendo aos tratamentos de quimioterapia que estava fazendo para tratar de um câncer no intestino.

O tratamento começou em setembro do ano passado, quando ele foi operado do câncer, mas no início deste ano foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, Pelé, de 82 anos, está em cuidados paliativos, ou seja, a quimioterapia foi suspensa e está recebendo medicações para aliviar a dor e a falta de ar. Na última terça-feira (29), a ESPN Brasil informou que o ex-jogador de futebol da seleção brasileira estava internado no setor de urgência com um quadro de inchaço generalizado, com edema generalizado e insuficiência cardíaca descompensada.

Segundo Kely Nascimento, filha do ex-jogador de futebol, veio depois minimizar a gravidade do estado de saúde do pai e disse não existir “nenhuma emergência”: “Realmente e honestamente, apreciamos a preocupação e o amor”, escreveu nas redes sociais.

Entenda os cuidados paliativos

Os cuidados paliativos servem para prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social e espiritual decorrentes de uma doença grave e incurável, avançada e progressiva, como câncer. O tratamento tem como objetivo promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida do paciente.

