Copa do Mundo: Neymar ainda é dúvida para oitavas, diz médico da seleção

Em entrevista coletiva concedida após a derrota de 1 a 0 para Camarões, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou na última sexta-feira (02) que o tempo será fundamental para saber se Neymar estará disponível ou não para o jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, disputado a partir das 16h da próxima segunda-feira (05).

“Ainda temos 72 horas para o próximo jogo e vamos contar com o tempo ao nosso favor. Temos possibilidades ainda e vamos aguardar como será essa transição. Ainda não começaram o trabalho em campo com bola, o que deverá ser feito amanhã, e é importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições”, afirmou o médico ao comentar as situações do atacante Neymar (com um problema no tornozelo) e do lateral Alex Sandro (que apresentou dores no quadril esquerdo).

Neymar

Quem tem mais chances de ficar disponível para a disputa das oitavas é o lateral Danilo. Segundo Lasmar, ele “vem apresentando uma evolução muito positiva e satisfatória [da lesão do tornozelo] e fez um trabalho intenso em campo, já com bola, em uma adaptação funcional muito positiva”. Assim, caso tudo corra bem, a “expectativa é grande para que esteja à disposição no próximo jogo”.

Mas o dia também foi de novas preocupações, pois o lateral Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus se queixaram de dores durante a partida contra Camarões. “Alex Telles deixou o jogo se queixando de dores no joelho direito após um trauma, ele foi avaliado no vestiário agora e amanhã será realizado um exame de ressonância magnética para avaliar um pouco melhor. Da mesma forma, Gabriel Jesus também se queixou de dores no joelho direito e já providenciamos uma imagem que será feita amanhã. Após os exames daremos mais detalhes”, concluiu Rodrigo Lasmar.

