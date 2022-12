Veja quem é a segunda vítima do deslizamento no PR; corpo foi retirado após dois dias de resgate

Segunda vítima de deslizamento no PR é identificada (Arquivo pessoal/ Reprodução UOL)

O caminhoneiro Márcio Rogério de Souza, de 51 anos, é a segunda vítima fatal do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Ele foi identificado na noite da última quinta-feira (1º).

Márcio morava em Curitiba, capital do Estado, e retornava para casa sozinho. Ele atuava como caminhoneiro havia 30 anos.

O Corpo de Bombeiros do Paraná levou dois dias para remover o corpo e contou com a ajuda de guincho e maquinário pesado. Segundo os agentes, a operação foi mais complexa do que se previa, tendo sido agravada pelas condições atmosféricas instáveis.

Ainda ontem, segundo o governo do Estado, chegou ao fim o trabalho de remoção de todos os veículos que estavam visíveis - seis caminhões e cinco carros.

Além de Márcio, o também caminhoneiro João Pires, de 60 anos, perdeu a vida na tragédia na rodovia.

Buscas continuam

Duas pessoas morram em deslizamento em rodovia no Paraná (Divulgação/ Governo do Paraná)

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul continuam os trabalhos de remoção de material e buscas por vítimas.

Seis pessoas já foram resgatadas com vida e outras seis conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento.

Anteriormente, a corporação havia informado que 30 pessoas poderiam estar desaparecidas, mas agora estima-se que o número possa ser menor.

Desde o deslizamento, na noite de segunda-feira (28), a rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina está totalmente bloqueada.

