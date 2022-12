Veja os números do sorteio da Lotofácil desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, a Caixa sorteia o concurso 2678 da Lotofácil, cujo prêmio está estimado em R$ 1 milhão e será pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Veja os números da Lotofácil desta sexta-feira:

02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 24

Sorteio de ontem

No sorteio desta quinta-feira, oito apostas dividiram o prêmio principal, estimado em R$ 1,5 milhão, e cada um levou para casa R$ 179.205,75.

Os sortudos são de Mauá (SP), Caxias do Sul (RS), Rio de Janeiro (RJ), Olinda (PE), Salinópolis (PA), Diamantino (MT), Poços de Caldas (MG) e Careiro (AM).

Super Sete sorteia R$ 5,5 milhões

Sem ganhadores no sorteio da última quarta, a Super Sete retorna hoje com promessa de pagar R$ 5,5 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete são:

3, 9, 6, 7, 6, 0, 8