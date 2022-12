Terminal Rodoviário Tietê exibe dos jogos da Copa em espaço temático

Terminal Tietê monta espaço para passageiros assistirem jogos da Copa do Mundo (Divulgação)

Quem quiser pode acompanhar as partidas da Copa do Mundo em um espaço temático dentro do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Idealizado pela Socicam, concessionária que administra o terminal, o projeto “Socicam na Copa - Em busca do Hexa” oferece 320 metros quadrados de ambiente decorado em verde e amarelo, grama sintética, puffs alusivos à Copa e um telão de led de alta definição. Todos os jogos da competição serão exibidos, não somente os jogos da Seleção Brasileira.

O objetivo, segundo a Socicam, é garantir conforto para as mais de 90 mil pessoas que passam pelo Terminal Tietê todos os dias. A ideia é acolher de graça quem estiver embarcando, desembarcando ou circulando pelo local, além daqueles que preferirem firmar o espaço como seu endereço oficial de torcida.

Projeto Socicam na Copa - Em busca do Hexa

Período: até 18 de dezembro

Horário: de acordo com o calendário oficial de jogos da Copa do Mundo 2022

Valor: Gratuito