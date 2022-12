Árvore de Natal será inaugurada no Parque Ibirapuera amanhã

A árvore de Natal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, será inaugurada neste sábado (3).

A atração tem 55 metros de altura e conta com iluminação e músicas natalinas. Ela será ligada diariamente, às 19h, até o dia 26 de dezembro.

A árvore faz parte da programação Natal no Parque, realizada pela Urbia, responsável pela gestão do Ibirapuera, em parceria com a Innova AATB.

O que esperar este ano

Esse ano, o evento terá como tema “Uma Aventura no Parque Encantado”, com apresentações de histórias encantadas sobre a fauna e flora do Ibirapuera. Além do clássico espetáculo realizado no lago do Parque com efeitos holográficos que, o espetáculo apresentará a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano.

Outra novidade é que o parque contará com mais de 100 árvores com iluminação especial para criar um cenário encantado, em um bosque com efeitos visuais.

Os shows na fonte do Lago Ibirapuera, onde a árvore está montada, acontecerão diariamente, às 19h30, às 20h30 e às 21h30. A expectativa é que a árvore seja visitada por mais de 1,5 milhão de pessoas.

LEIA TAMBÉM: