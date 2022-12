Vídeo: Helicóptero resgata pessoas de inundação; Florianópolis decreta emergência

💦 AGORA | Pessoas são resgatadas com auxílio de helicóptero particular em São João Batista, na Grande Florianópolis. Saiba mais em https://t.co/R3HrvvOmzW e veja a tendência do tempo para Santa Catarina em https://t.co/xJTXBMX0A8. pic.twitter.com/MZn3GfHwhB