VÍDEO: Crianças são arrastadas por enxurrada e salvas por motoboys em SP; chuva deve continuar

As fortes chuvas que atingem a capital e Grande São Paulo nos últimos dias têm causado diversos transtornos, como pontos de alagamentos e quedas de árvores. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando dois meninos foram arrastados por uma enxurrada em Embu das Artes (veja abaixo). Por sorte, eles foram salvos por dois motociclistas que estavam nas proximidades e escaparam ilesos.

Em São Paulo, duas crianças foram arrastadas pela enxurrada em uma avenida de Embu das Artes, na região metropolitana, que teve alagamentos. Um motociclista conseguiu resgata-las: https://t.co/UE6tHnbaqf #Hora1 pic.twitter.com/tI3uNEjmpi — Hora 1 (@hora1) November 30, 2022

O vídeo mostra que as crianças caminhavam por uma rua acompanhados por um adulto. No entanto, a água desceu com bastante força e os dois caíram, sendo arrastados por alguns metros. Motoboys que estavam parados aguardando a chuva diminuir para seguir viagem flagraram a cena e ajudaram a segurar os meninos.

Segundo a Defesa Civil de Embu das Artes, a chuva forte ocorreu na cidade na tarde de terça-feira (29). Na ocasião, apesar da grande quantidade de água nas ruas, não foi registrada nenhuma ocorrência grave ou feridos.

Chuva continua em SP

A previsão do tempo indica que as pancadas de chuva devem continuar em São Paulo. Nesta quinta-feira (1º), o dia será de sol, com termômetros chegando a 28°C, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas para a tarde e a noite - há 80% de chances de precipitações de 20mm.

Já na sexta-feira (2), a máxima chega aos 31ºC, enquanto a mínima será de 19ºC. O dia também deve começar ensolarado, mas haverá aumento da nebulosidade. Pancadas de chuva ocorrem a partir do período da tarde, mas em volume menor: 8mm.

Transtornos pelo país

Além dos desastres na BR-376, no Paraná, e na BR-101 Aracruz, no Espírito Santo, as fortes chuvas que atingem o País causaram graves danos na rodovia SE-290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, em Sergipe. Pelo menos uma pessoa morreu após três veículos caírem em um cratera formada na quarta-feira (30).

Cratera se abre em rodovia em Sergipe (BPRv/Divulgação)

Os bombeiros fizeram o resgate com a ajuda de populares. As vítimas foram levadas ao hospital, e os veículos - um carro e dois caminhões - acabaram arrastados pela correnteza.

No Paraná, parte da pista da BR-376 corre o risco de desabar. A informação é da Defesa Civil do Estado. O problema é que peso da terra que caiu da encosta está sobrecarregando o asfalto, o que dificulta a limpeza da via e os resgates.

O desmoronamento ocorreu no km 669, em Guaratuba, no litoral. Pelo menos 10 carros e seis caminhões foram arrastados. Duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida. Autoridades estimam ao menos 30 desaparecidos.

Bombeiros estimam ao menos 30 desaparecidos na BR-376 (Divulgação/ Governo do Paraná)

