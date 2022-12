Tradicionais ônibus iluminados voltam a SP e levam população ao Ibirapuera neste mês

Os ônibus iluminados estão de volta a São Paulo. Após dois anos de pausa por conta da pandemia da covid-19, a SPTrans organizará viagens de três pontos da cidade rumo ao Parque do Ibirapuera nos fins de semana de dezembro.

A atividade será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, que disponibilizou monitores para guiar os passeios no interior dos coletivos e fornecerá a infraestrutura para o evento.

Os tradicionais ônibus decorados com temas natalinos já começaram a circular pelas ruas da cidade neste fim de novembro e, no próximo sábado (3), os passeios gratuitos com destino à árvore de Natal do Ibirapuera terão início.

A iniciativa é uma parceria da SPTrans com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público. Mais de 90 coletivos com luzes, decoração natalina e motoristas vestidos de Papai Noel foram disponibilizados.

Como vai funcionar

Os passeios vão acontecer aos sábados e domingos (3 e 4, 11 e 12 e 17), das 18h às 20h, sempre em direção ao Ibirapuera. O retorno para os bairros será às 22h.

As partidas ocorrerão da Praça Charles Miller (Pacaembu), na Zona Oeste; da Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde), na Zona Leste; e do Shopping Interlagos, na Zona Sul.

Confira o roteiro dos passeios:

Linha Zona Leste - Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)

Linha Zona Sul - Saída: Shopping Interlagos

Linha Zona Oeste - Saída: Praça Charles Miller (Pacaembu)

