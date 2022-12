Prefeitura de SP promove vacinação de cães e gatos contra raiva até dia 9; confira endereços

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo promove até o dia 9 ações de vacinação de cães e gatos contra a raiva.

Para realizar a imunização, o tutor deve identificar, no comprovante de vacina, o nome do animal e número do RGA (Registro Geral Animal). Animais saudáveis devem ser vacinados a partir dos três meses de idade.

Cães bravos ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada, e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.

A imunização é obrigatória e deve ser realizada anualmente. Além de ser uma das mais antigas zoonoses conhecidas, a raiva é uma doença infectocontagiosa provocada por um vírus, transmitido normalmente pelo contato da saliva de animais doentes, na pele ou mucosa por mordeduras ou escoriações. A doença provoca a inflamação do cérebro (encefalite), fatal em praticamente todos os casos.

Na cidade de São Paulo, a DVZ (Divisão de Vigilância de Zoonoses) da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) possui 16 postos fixos da em todas as regiões, onde os cidadãos podem levar seus animais para serem vacinados gratuitamente. Consulte aqui a relação dos postos.

Confira a agenda das ações estratégicas de vacinação de 1º a 9 de dezembro:

Zona Leste

Dia 1º, das 9h às 12h – Itaim Paulista – Georgina Diniz Braghiroli X Flamingo

Dia 8, das 10h às 15h - São Mateus - Rua Luis Pires de Minas X Morada Nova de Minas

Dia 9, das 9h às 16h – Guaianases - Praça Gonçalo Ravasco

Zona Norte

Dia 3, das 10h às 16h – Pirituba - Av. Santa Monica X R. Cel. Amilcar Magalhães

Sudeste

Dia 4, das 10h às 15h – Ipiranga - Avenida dos Patriotas (Museu Do Ipiranga)

Zona Sul

Dia 7, das 9h às 16h – Campo Limpo - Rua Serafim Ponte Grande X Rua Nilton Machado de Barros

Dia 8, das 10h às 15h – M’Boi Mirim - Rua Geraldo Fraga De Oliveira X Rua Arlindo Fraga De Oliveira