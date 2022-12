Novos casos de HIV caem pelo quinto ano consecutivo na cidade de São Paulo

No Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado nesta quinta-feira (1º), a cidade de São Paulo tem muito o que comemorar. Isso porque o número de infectados por HIV registrados em 2021 caiu 37,5%, na comparação com 2016. É o quinto ano consecutivo que a Capital registra queda nos casos. A informação consta no Boletim Epidemiológico 2021, divulgado pela Coordenadoria de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis)/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde.

No ano passado, foram contabilizados 2.351 novos casos de HIV, enquanto em 2016 foram 3.761 registros. Em 2020, foram notificados 2.518 novos casos. Em 2019, 2.972; em 2018, 3.285; e em 2017, 3.713.

A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes também se mantém em queda. Em 2016, ela foi de 6,3. Em 2021, caiu para 4,3, representando redução de 31,7% neste período.

Dezembro Vermelho

Em homenagem ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, São Paulo organiza uma série de atividades como parte do chamado Dezembro Vermelho, campanha de conscientização para o tratamento precoce da doença e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

Durante todo o mês, será possível fazer testagem rápida de HIV em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da Capital, serviço que usualmente é oferecido somente dentro dos CTAs (Centros de Testagem e Aconselhamento).

Todas as ações podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Coordenadoria de IST/Aids (Facebook, Instagram e Twitter pelo perfil @istaidssp) e pelo site da Secretaria Municipal de Saúde.

