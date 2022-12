Licenciamento 2022: começa prazo para donos de carro com placa final 0

Começa nesta quinta-feira (1) o prazo para os proprietários de carro com placa de São Paulo final 0 realizarem o licenciamento anual obrigatório de seus veículos. O pagamento pode ser feito até o último dia útil do mês.

A taxa para licenciar veículos novos e usados no estado de São Paulo é de R$ 144,86. Para quitar o imposto, basta apenas ir aos caixas de autoatendimento dos bancos credenciados e digitar o número do Renavam do veículo. Quem preferir, pode pagar nas casas lotéricas ou diretamente pelo aplicativo do seu banco na Internet.

Para quitar o licenciamento, é necessário que o veículo não tenha nenhuma pendência, como IPVA ou multas em atraso. Se tiver, será necessário primeiro pagar todos os atrasados para que o sistema bancário libere o pagamento do licenciamento 2022.

MULTA

Carros flagrados sem licenciamento em dia podem ser guinchados para o pátio do Detran.SP e o proprietário será multado e levará 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

e-CRLV

Desde 2020 o Detran.SP não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.