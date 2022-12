Confirmada segunda morte após abertura de cratera em rodovia do SE; vítima estava às margens de riacho

O Corpo de Bombeiros confirmou nesta quinta-feira (1º) mais uma morte após três veículos caírem em uma cratera aberta na rodovia SE-290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, em Sergipe, na última quarta (30).

A primeira vítima fatal havia sido localizada horas depois do acidente, provocado pelas fortes chuvas que atingiram a região. O segundo condutor, que até esta manhã estava desaparecido, foi encontrado por policiais militares do BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) às margens do riacho que corta a rodovia, próximo à cratera.

Resgate das vítimas

O BPRv foi acionado por volta de 00h30 para atender a ocorrência, informou, em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Os agentes identificaram quatro vítimas penduradas em árvores pedindo ajuda.

Os bombeiros, então, fizeram o resgate com a ajuda de populares. As vítimas foram levadas ao hospital, e os veículos - um carro e dois caminhões - acabaram arrastados pela correnteza.

A rodovia segue interditada e sinalizada por conta da cratera.

