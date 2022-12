Capital sedia primeira Fan Fest para pessoas com deficiência nesta sexta-feira

Pessoas com deficiência poderão curtir Fan Fest amanhã em São Paulo Foto ilustrativa - Unsplash

A cidade de São Paulo vai sediar nesta sexta-feira (2) o 1º Festiva – Festa Inclusiva, voltado a pessoas com deficiência. Os ingressos eram limitados e esgotaram ainda ontem (30).

O evento acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Zona Sul da Capital, e é inspirado nas grandes festas paralelas à Copa do Mundo.

O público poderá curtir show da banda Jota Quest, além da exibição de jogos feita especialmente para incluir a torcida com deficiência. Cerca de quatro mil pessoas são esperadas.

O Festiva – Festa Inclusiva acontece em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3). A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) e, desde 1992, marca a luta por direitos, inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência.

O que esperar

O público inscrito vai contar com recursos de acessibilidade como audiodescrição, intérpretes de Libras, guia-intérprete, legendagem e Espaço TEA (destinado a pessoas com autismo).

Diversas atrações fazem parte da programação. Na cerimônia de abertura, 32 convidados farão uma entrada, hasteando as bandeiras dos países que disputam a Copa do Mundo no Catar. Em seguida, a Cia Suzie Bianchi fará uma apresentação de Circodança.

No pré-jogo Brasil X Camarões, última partida pela fase de grupos, campeões mundiais pela Seleção Brasileira, entre eles Edmilson, participam de uma mesa redonda para discutir o trajeto da nossa Seleção rumo ao hexa. A conversa será mediada pelo jornalista Marco Aurélio Souza.

Na sequência, haverá a partida da Seleção Brasileira e, para encerrar, o show do Jota Quest.

