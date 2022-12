Caminhoneiro soterrado grava vídeo e agradece por ter escapado, no PR: “Cheio de cortes, mas vivo”

O caminhoneiro José Altair Biscaia, que foi resgatado com vida de um deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, gravou um vídeo enquanto estava preso dentro do veículo. O homem foi retirado após passar mais de 4 horas soterrado. Nas imagens, ele afirma que estava machucado, mas agradeceu por ter sobrevivido (veja abaixo).

Esse vídeo do motorista de caminhão no acidente de deslizamento de terra na BR-376 de Guaratuba mostra sorte e milagres existem.

“Estou aqui vivo, graças a Deus. Estou no meio da terra, mas vivo. Estou só no cantinho aqui, do que sobrou do caminhão. Estou cheio de cortes, mas estou vivo. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Estou todo dolorido, ruim para respirar, acho que estou com a cabeça cortada, mas estou vivo, graças a Deus”, contou a vítima no vídeo.

José Altair é uma das seis pessoas que foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros desde que houve o deslizamento, na última segunda-feira (28). Após ser retirado do local, o caminhoneiro foi levado para um hospital em Joinville, em Santa Catarina.

Amiga da vítima, Cíntia William contou em entrevista ao site UOL que conversou com ele na quarta-feitra (30), quando já tinha recebido alta médica.

“Eu liguei para ele. Ele contou que está tudo bem agora. Contou que se lembra pouco, mas que o caminhão desceu cerca de 30 metros e veio muita lama. Ele ficou uma média de 4 horas esperando até o socorro chegar. Os bombeiros o resgataram para um hospital. Já recebeu alta e deve voltar para casa amanhã [esta quinta-feira] pela manhã”, disse ela.

Bombeiros estimam ao menos 30 desaparecidos na BR-376 (Divulgação/ Governo do Paraná)

O deslizamento

A forte chuva que atingiu o Paraná na última segunda-feira causou o deslizamento de terra na BR-376, na altura do km 669, em Guaratuba, no litoral. Pelo menos 10 carros e seis caminhões foram arrastados. Duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida. Autoridades estimam ao menos 30 seguem desaparecidas e ainda são procuradas.

Segundo a Defesa Civil, há riscos de desabamento total no trecho afetado da rodovia. O problema é que peso da terra que caiu da encosta está sobrecarregando o asfalto, o que dificulta a limpeza da via e os resgates.

“Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado”, disse Shunig, segundo do “G1″.

Ainda não há previsão para liberação da BR-376. Além do km 669, outros trechos da rodovia foram interditados.

