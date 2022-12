Amanhã tem jogo da Seleção; veja os horários de funcionamento dos serviços na Capital

Jogo do Brasil altera rotina da Capital nesta sexta-feira (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Seleção Brasileira disputa nesta sexta-feira (2) sua terceira partida na Copa do Mundo, às 16h. Assim, alguns equipamentos da Prefeitura de São Paulo terão seus horários de expediente alterados, com término das atividades duas horas antes do jogo.

Vale lembrar que não haverá suspensão do Rodízio Municipal de Veículos e que os parques municipais estarão abertos.

Além disso, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), AMAs/UBSs Integradas, Hospitais Dia e Caps (Centros de Atenção Psicossocial) II, III e IV funcionarão normalmente. Os hospitais veterinários públicos – unidades Norte, Sul, Leste e Oeste – manterão o atendimento habitual.

Confira como fica o funcionamento dos principais serviços de São Paulo amanhã:

Saúde

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação acontecerão normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Equipamentos como os Ceccos (Centros de Convivência e Cooperativa), CERs (Centros Especializados em Reabilitação) e de CEOs (Especialidades Odontológicas) finalizaram os respectivos expedientes às 14h, assim como os SAEs (Serviços de Assistência Especializada), CTAs (Centros de Testagem e Aconselhamento), Assistências Médicas Ambulatoriais Especialidades e AEs (Ambulatórios de Especialidades).

Permanecerão abertos durante os jogos do Brasil:

- Unidades Básicas de Saúde – das 7h às 19h;

- Assistências Médicas Ambulatoriais – das 7h às 19h;

- AMAS/Unidades Básicas de Saúde Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

- Hospitais Municipais;

- Hospitais Dia - das 7h às 19h;

- Hospitais Dia 24h;

- Prontos-socorros Municipais;

- Unidades de Pronto Atendimento;

- Centros de Atenção Psicossocial;

- Samu 192;

- Hospitais veterinários públicos;

- Laboratório de Emergência Toxicológica;

- Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos;

- Laboratórios;

- Centro de Controle de Intoxicações.

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses e a Divisão de Vigilância Epidemiológica.

Rodízio

Não haverá suspensão do Rodízio Municipal de Veículos. Assim, não deverão circular das 7h às 10h e entre 17h e 20h automóveis com placas finais 9 e 0.

FIFA Fan Festival

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito das 12h às 20h nas imediações do Vale do Anhangabaú, para a realização do Arena Brahma – FIFA Fan Festival São Paulo.

Bloqueios Operacionais Temporários:

- Rua da Consolação x Avenida São Luís;

- Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio;

- Rua Florêncio de Abreu x Ladeira Porto Geral;

- Rua Líbero Badaró x Viaduto do Chá;

- Rua Coronel Xavier de Toledo x Viaduto do Chá;

- Rua Formosa x Avenida Prestes Maia;

- Rua Quirino de Andrade x Avenida Nove de Julho.

SPTrans

A população contará com 100% da frota em operação a partir das 13h, três horas antes do jogo.

Assistência Social

Não haverá a suspensão do expediente nas unidades dos SAICA, SEAS, Centros de Acolhida, CPAS, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, ILPI, Família Acolhedora, Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Os serviços CCInter, CEDESP, CRECI, CCA, CJ, Circo Social, NCI, Restaurante Escola, SASF, Bagageiro, CDCM, CDI, NPJ, NAISPD, MSE-MA e SPVV nos dias dos jogos do Brasil poderão dispensar mais cedo ou iniciar o atendimento mais tarde, desde que não haja prejuízo para os usuários e famílias, com anuência da Gestora de Parceria.

Trabalho

Os programas administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo terão atendimento alternativo devido aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Amanhã o expediente se encerrará às 14h.

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda manterá o atendimento até as 14h, com agendamento prévio pelo link.

Descomplica, Telecentros e FAB LAB LIVRE

As unidades do Descomplica, Telecentros e FabLabs suspenderão as atividades às 14h.

Pessoa com Deficiência

Somente as unidades da CIL (Central de Intermediação em Libras) estarão em funcionamento, com atendimento 24 horas. Esses equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade.

Educação

O expediente das escolas da rede municipal poderá ser suspenso duas horas antes de cada jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As unidades educacionais da administração direta e conveniadas têm autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante partidas, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades.

Parques

Os parques municipais naturais e urbanos abrirão normalmente.

Os viveiros municipais Harry Blossfeld, Arthur Etzel e Manequinho Lopes e a UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz terão expediente até duas horas antes das partidas.

O Planetário do Carmo terá atendimento escolar até as 14h.

Os serviços da DFS (Divisão da Fauna Silvestre) no CeMaCAS (Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres) e no Parque Ibirapuera serão realizados regularmente.

Centros Esportivos

Os Centros Esportivos estarão abertos. Suas respectivas secretarias funcionarão em regime de plantão após as 14h.

