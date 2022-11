“Só vou parar quando decepar a cabeça de muitos”: estudante é preso por planejar massacre no DF

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal acusado de planejar um massacre em duas escolas de Sobradinho nesta terça-feira.

A polícia chegou até ele ao identificar o perfil que ele mantinha no Instagram com o nome “massacre_CEF-01″, onde ele postava mensagens violentas contra alunos das duas escolas.

Em uma das postagens, o jovem, cujo nome está sendo mantido em sigilo, dizia: “Quero vingança. Só viu parar quando eu ‘desepar’ [sic] a cabeça de muitos no CEF 04″, disse. Na mensagem, ele deixava claro que não tinha medo de nada e nem de ninguém. “Não tenho amor nem pelos meus pais”, dizia na postagem, que também exibia fotos de armas.

De acordo com a polícia, em seu depoimento o adolescente disse que tudo não passava de uma brincadeira e que não pretendia executar o plano de atacar as escolas. Ele disse que tinha sido aluno de uma das escolas mencionadas, o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, mas havia abandonado os estudos. Ele não tinha antecedentes criminais e foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

LEIA TAMBÉM: Mulher que sumiu após ir a comércio ver jogo do Brasil é achada morta dentro de cama baú, em SP

Ataque em Aracruz

Na última sexta-feira, um adolescente invadiu duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, matando três professores e uma estudante de 12 anos. Além das vítimas fatais, outras 13 pessoas ficaram feridas.

Câmeras de segurança registram o passo a passo do momento em que atirador invade escola em Aracruz, no Espírito Santo.



Ele matou 2 professores e 1 aluno. Segundo a polícia, o homem foi identificado e preso. pic.twitter.com/2umtszwEPV — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) November 25, 2022

Segundo o delegado André Jaretta, responsável pelas investigações, o menor ganhou do próprio pai o livro “Minha Luta”, que foi escrito por Hitler em 1923. O genitor, que é policial militar, está afastado das funções e também é investigado, já que foram as armas dele que o filho usou para matar quatro pessoas e ferir outras 13.