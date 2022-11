R$ 65 milhões! Confira os números da Mega-Sena milionária

Quem tiver montado na sorte nesta quarta-feira (31) pode levar para casa o premio milionário da Mega-Sena. São nada menos do que R$ 65 milhões para garantir que o ganhador não precise mais esquentar a cabeça com dinheiro pelo resto da vida.

Os números sorteados para a Mega-Sena milionária desta quarta-feira são:

25, 38, 45, 53, 55, 56

ÚLTIMO SORTEIO

A loteria está acumulada desde sábado passado, quando nenhum apostador levou o prêmio principal. Cento e trinta e oito apostadores acertaram cinco números e receberam R$ 29.679,12. Já 7.475 apostadores acertaram cinco números e ganharam R$ 782,74.

Super Sete sorteia R$ 5,4 milhões

A Super Sete também está com o prêmio principal acumulado e deve pagar nesta quarta-feira a quem acertar todos os números do sorteio do concurso 326 a quantia de R$ 5,4 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

3, 3, 2, 5, 7, 3, 7